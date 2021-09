FNV: Menstruatie-armoede moet vast onderdeel van lokaal armoedebeleid zijn

Kitty Jong, dagelijks bestuur FNV: ‘Als je kijkt naar wie er in Nederland in armoede leven, treft dat met name vrouwen en meisjes. Armoede in een welvarend land als Nederland mag überhaupt niet voorkomen, maar dat één op de tien vrouwen en meisjes als gevolg daarvan onwenselijke keuzes moeten maken als het gaat om hun persoonlijke hygiëne is onacceptabel.’

Taboe

Zowel bij de vrouwen en meisjes zelf als bij de hulpverlenende instanties heerst er een taboe om menstruatie en menstruatie-armoede te bespreken. Dat leidt ertoe dat deze vrouwen en meisjes maaltijden overslaan omdat ze anders geen geld hebben om tampons en maandverband te kopen. Jong: ‘We zien ook dat als er gewoon geen geld is dat ze wegblijven van school of zich ziek melden op hun werk. Het taboe moet eraf en menstruatie-armoede moet een vast onderdeel worden in het lokale armoedebeleid.’

Handjevol gemeenten

Eind juni besloot gemeente Rotterdam dat meisjes uit een gezin met een laag inkomen met geld van de gemeente (Rotterdampas) maandverband, tampons en inlegkruisjes kunnen kopen. Jong: ‘We zijn blij dat er steeds meer steden hierin stappen zetten, maar we zijn er nog lang niet. Het is slechts een handjevol gemeenten die deze vorm van armoede erkent en er ook wat aan wil doen. De lokale politiek is hier echt aan zet, zij zijn verantwoordelijk voor het lokale armoedebeleid.’

Manifest

In het manifest roepen de ondertekenaars de politieke partijen in de gemeente op menstruatie-armoede bespreekbaar te maken, te zorgen voor laagdrempelige uitgiftepunten van gratis menstruatiemiddelen en voldoende schone en veilige openbare toiletvoorzieningen voor vrouwen en meisjes.

Partijen

Het manifest is opgesteld en ondertekend door Stichting Armoedefonds, ATD Vierde Wereld, De Bovengrondse, Valente, Nationaal Fonds Kinderhulp, Alliantie Kinderarmoede, SUN Nederland, Women INC, Simavi en de FNV.