Radiologische gevolgen van mogelijke ongevalsscenario’s voor Kerncentrale Borssele

De kans op een kernongeval is erg klein. Volgens Europese richtlijnen moeten landen in Europa zich wel voorbereiden op stralingsongevallen. In Nederland heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een nationale stralingsbeschermingsstrategie opgesteld voor noodsituaties waarbij radioactiviteit kan vrijkomen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van de ANVS de emissiescenario’s voor Kerncentrale Borssele doorgerekend . De resultaten kunnen worden gebruikt voor een nadere uitwerking van de stralingsbeschermingsstrategie.