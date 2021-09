UMCG laat kinderen met darmziekten thuis hun poep testen

Kinderen die in het UMCG behandeld worden voor hun chronische darmontsteking zoals de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa kunnen vanaf nu thuis met een app hun eigen ziekte monitoren. Door zelf of samen met hun ouders bij te houden welke klachten de kinderen hebben en regelmatig de poep te scannen geeft de app aan of de ziekte opvlamt en adviseert om een afspraak in het ziekenhuis te maken. Deze nieuwe innovatieve manier van zorg wordt aan alle UMCG-patiënten met darmontstekingen aangeboden. In de komende maanden kunnen alle patiënten van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG de app gaan gebruiken, op termijn komt deze toepassing ook beschikbaar voor volwassen patiënten.

De klassieke manier om de chronische darmontsteking in de gaten te houden is via regelmatige controles in het UMCG. Die afspraken staan vaak lang tevoren vast, zodat een kind soms komt als de darmontsteking opvlamt, maar ook geregeld naar het ziekenhuis komt terwijl de darmontsteking op dat moment helemaal onder controle is. Dat is zonde van de gemiste schooldag (en vaak werkdag van één van de ouders) en ook van de schaarse ziekenhuiscapaciteit.

Eiwit in de ontlasting

Om onnodig ziekenhuisbezoeken te voorkomen en om de patiënt meer grip te geven op de eigen ziekte is in het UMCG de Flarometer ontwikkeld, waarmee het mogelijk is de darmziekte op afstand in de gaten te houden. De controle met de Flarometer bestaat uit twee onderdelen. Met behulp van een eenvoudige thuistest en de eigen smartphone wordt de hoeveelheid van het eiwit calprotectine in de ontlasting gemeten. Hoe meer van dat eiwit in de ontlasting, hoe meer ontstekingscellen in het maag-darmkanaal. Het is dus een belangrijk signaal voor de ernst van de ontsteking op dat moment. Ook vullen kinderen en ouders een vragenlijst in. De thuistest en vragenlijsten zijn uitgebreid wetenschappelijk onderzocht, zowel in het UMCG als in andere Nederlandse ziekenhuizen, en is net zo veilig als de klassieke poliklinische controles met de in het UMCG uitgevoegde caprotectine test. De patiënten die meededen aan het onderzoek waren erg tevreden over het gebruik van de Flarometer. Ze waren minder reistijd kwijt dan voorheen en kregen meer grip op hun darmziekte.

Innovatieprijs

Kinderartsen van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG en laboratoriumspecialisten ontvingen in 2019 de UMCG-innovatieprijs om de Flarometer te ontwikkelen. Samen met het Zwitserse bedrijf BÜHLMANN Laboratories maakten zij dit systeem waarbij de ernst van de darmontsteking met een smartphone thuis gemeten kan worden. Samen is het gelukt om het systeem te ontwikkelen waarmee de patiënt thuis zijn ontlasting kan scannen, de uitslag van de thuistest en de vragenlijst doorgestuurd wordt naar het UMCG. Uitslagen van thuistest en vragenlijst zijn nu inzichtelijk voor zowel de behandelaar (in het digitale ziekenhuisdossier) als voor de patiënt (in MijnUMCG). En zo kunnen onze patiënten thuisblijven als het kan, en komen alleen naar het ziekenhuis als het moet.