Ruim 20% minder Groningse rokers dan 8 jaar geleden

Het aantal rokers in Groningen is tussen 2012 en 2020 afgenomen met 21,9%. De sterkste daling binnen de provincie vond plaats in de gemeente Stadskanaal. Hier is het aandeel inwoners dat af en toe een sigaret opsteekt zelfs gehalveerd. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van alle GGD’s in samenwerking met het RIVM en het CBS.

Sterkste afname rokers in Stadskanaal

Wat roken betreft zijn er grote gemeentelijke verschillen. Zo halveerde het aantal rokers bijna in Stadskanaal (-47,9%). Mede door deze afname is Stadskanaal momenteel de meest ‘rookvrije’ gemeente van Groningen.

Ook in andere gemeenten is het aandeel rokers flink gedaald. Dit geldt onder meer in Oldambt (-39%), Westerwolde (-34,8%) en Westerkwartier (-33,8%). De rookvrije horeca, duurdere sigaretten en gezondheidsoverwegingen worden vaak als reden genoemd om met sigaretten en shag te stoppen.

Groningen: de meest rokers van Nederland

In de provincie Groningen wonen relatief gezien de meeste rokers van Nederland. Ondanks de sterke daling, geeft 19,6% van de inwoners aan af en toe een sigaret op te steken. Van alle Nederlanders rookt 16,7%.

Binnen de provincie wonen in Groningen stad in verhouding de meeste rokers. 22,8% van de inwoners geeft namelijk aan wel eens een sigaret op te steken. Ook in Pekela (20,9%) wonen relatief veel mensen die roken. In Stadskanaal zijn de minste rokers: 15,1% van de inwoners.

Stoppen met roken: dit doet je zorgverzekering

Er zijn allerlei gratis hulpmiddelen beschikbaar bij het stoppen met roken. Mirjam Prins, expert zorgverzekeringen bij Independer, legt uit: “Veel mensen weten niet dat professionele begeleiding bij het stoppen met roken volledig vergoed wordt vanuit de basisverzekering. En sinds vorig jaar geldt er ook geen eigen risico meer. Hulp bij stoppen kost je dus eigenlijk geen geld.”

Eén kanttekening geeft Prins hier wel bij: “Vanuit de basisverzekering wordt per jaar één poging om te stoppen vergoed. Lukt het bij jou niet in één keer of wil je een alternatieve behandeling? Check dan of je een aanvullende verzekering hebt die hiervoor dekking biedt”.