Cardiologen gebruiken nieuwe ablatietechniek voor behandeling hartritmestoornissen

Cardiologen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum maken sinds kort gebruik van een nieuwe behandeltechniek bij hartritmestoornissen. Door het gebruik van een sterk lokaal elektrisch veld kunnen littekens in het hart worden gemaakt. Deze zogenaamde pulsed field ablatie of elektroporatie wordt al in een aantal grote ziekenhuizen in Europa toegepast. Het Catharina Ziekenhuis is het tweede ziekenhuis in Nederland dat gebruik maakt van deze nieuwe techniek.

Bij een hartritmestoornis klopt het hart onregelmatig. Boezemfibrilleren is één van de meest voorkomende hartritmestoornissen. De stoornis kan zorgen voor hartkloppingen, een onregelmatige hartslag, vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst of duizeligheid. “Deze patiëntengroep heeft een groter risico op bloedstolsels die een herseninfarct of hartinfarct kunnen veroorzaken. De standaard behandeling, die we al meer dan 20 jaar uitvoeren, is een ablatie”, legt cardioloog dr. Pepijn van der Voort uit.

Nieuwe energievorm

“Elektrische prikkels zorgen er voor dat het hart blijft werken, maar soms kunnen deze elektrische prikkels het hartritme verstoren. Door middel van verhitting - radiofrequente energie - of bevriezing – cryoablatie - maken we littekentjes in het hartweefsel bij de longaders om ritmestoornissen te voorkomen”, verduidelijkt Van der Voort. “Nadeel van deze techniek is dat er ook schade aan omliggende weefsel kan ontstaan, bijvoorbeeld aan de zenuwen, bloedvaten en de slokdarm. Dit gebeurt niet vaak, maar als we dit soort complicaties nog verder kunnen terugdringen door middel van deze nieuwe techniek, deze nieuwe energievorm, dan doen we dat. Het Catharina hart- en vaatcentrum is continu bezig om de zorg voor onze patiënten te verbeteren.”

Minder complicaties

De nieuwe techniek, de pulsed field ablatie of elektroporatie, geeft minder complicaties en klachten. Van der Voort: “Met behulp van een elektrisch veld worden kleine littekens gemaakt in het hartweefsel waar de ritmestoornis ontstaat, zodat deze prikkels geblokkeerd worden. De nieuwe methode is snel, effectief en geeft een veel kleinere kans op complicaties. Tijdens de behandeling wordt een katheter ingebracht bij het hart die lokaal korte maar sterke elektrische schokjes afgeeft. Deze schokjes hebben tot gevolg dat alleen hartspiercellen rondom de katheter afsterven. De andere cellen en weefsels blijven hierdoor gespaard waardoor we complicaties haast kunnen uitsluiten.”