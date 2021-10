Zorgpersoneel UMC's staakt: 279 ziekenhuisafdelingen draaien zondagsdienst

2e stakingsdag drie keer zo groot

'Er doen landelijk drie keer zoveel afdelingen mee aan de zondagsdienst als bij de 1e stakingsdag vorige maand. In Maastricht draait zelfs het hele ziekenhuis een zondagsdienst, omdat de medewerkers van 78 afdelingen mee doen aan de staking en de impact op andere afdelingen te groot is om die door te laten draaien. Daarmee wordt het de grootste actie ooit in de academische ziekenhuizen', aldus het FNV.

NFU

'Sinds de eerste landelijke actiedag van 28 september hebben wij geen verbetervoorstellen ontvangen van werkgever de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)’, zegt Elise Merlijn die namens de FNV onderhandelt over de cao voor 80.000 medewerkers in de universitair medische centra.

'Loonsverhoging onder de inflatiecorrectie'

‘De NFU biedt een loonsverhoging onder de inflatiecorrectie en wil bovendien geen afspraken maken om de extreem hoge werkdruk aan te pakken. Dagelijks staat één op de vijf medewerkers met te weinig collega’s ingeroosterd. Dat houd je even vol, maar niet jaren achter elkaar. Het ziekteverzuim is hoger dan ooit en steeds meer collega’s verlaten de sector uit onvrede. Daarom is het voor veel medewerkers onbegrijpelijk dat de NFU niet met een beter bod komt. De boosheid en daarmee de actiebereidheid onder het personeel is de afgelopen maand dan ook enorm gegroeid.’

279 afdelingen ‘dicht’

Naast de vakbonden FNV en CNV die vorige maand de zondagsdienst organiseerden, sluiten op 26 oktober ook de Landelijke vereniging van artsen in dienstverband (LAD) en zorgvakbond FBZ aan. Ook medewerkers van het Radboud UMC sluiten deze zondagsdienst aan. Daarmee is het aantal afdelingen dat op 26 oktober gaat staken verdrievoudigd van 89 in september naar 279 in oktober. Ook het effect op andere afdelingen zal die dag heel erg groot zijn.

Onderscheid per functiegroep

Merlijn: ‘Hiermee tonen de medewerkers duidelijk aan dat zij samen de zorg voor patiënten verlenen en dat de ene afdeling niet kan draaien zonder de collega’s van de andere afdeling. Ook die collega’s die niet zichtbaar, maar wel onmisbaar zijn voor goede patiëntenzorg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan medewerkers die bloed controleren, attributen steriliseren of röntgenfoto’s en scans maken. Zonder hen vindt geen goede diagnose en behandeling plaats. De NFU speelt in haar eindbod groepen medewerkers tegen elkaar uit door onderscheid per functiegroep te maken.’

Eindbod NFU

In het eindbod van de NFU krijgt twee derde van de medewerkers een structurele loonsverhoging van 1% geboden over een periode van 3 jaar. De overige groep medewerkers, bestaande uit verzorgenden, verpleegkundigen en doktersassistenten krijgt 3.5% geboden, wat de vier actievoerende vakbonden eveneens veel te weinig vinden. Alleen vakbond NU’91, die slechts een kleine groep medewerkers vertegenwoordigt, heeft dit eindbod wel getekend. ‘En daarmee ligt er nu in feite een nieuwe cao. Een hele slechte wel te verstaan, want een gemiddelde huurstijging per jaar ligt al hoger dan wat de NFU over drie jaar aan salarisverhoging biedt’, aldus Merlijn. De FNV wil een structurele loonsverhoging van 3% per jaar voor alle medewerkers met een bodem van € 75.

Applaus om vijf over twaalf

Voor het UMC-personeel is het inmiddels vijf over twaalf. Bij gebrek aan waardering van hun eigen werkgever en met een knipoog naar maart 2020 toen ze nog als helden werden uitgeroepen, applaudisseerden de medewerkers vandaag om 12.05 uur twee minuten voor zichzelf.