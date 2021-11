Nieuwe Zorgvergelijker Consumentenbond, overstappers steunen de Hersenstichting

De Consumentenbond heeft zijn Zorgvergelijker voor 2022 gelanceerd. Daarmee kunnen consumenten controleren of hun huidige verzekering nog passend is of dat het loont om over te stappen. Nieuw is de samenwerking met de Hersenstichting. Die krijgt voor iedereen die naar een andere zorgverzekeraar overstapt €10 gedoneerd.