Nu bijna 2.000 corona-patiënten in ziekenhuis, waarvan 380 op de IC

Op dit moment liggen er 1.985 coronapatiënten in Nederland in het ziekenhuis. 'Daarvan liggen er 380 op de IC, 3 meer dan gisteren en 1.605 in de kliniek, 119 meer dan gisteren. Er zijn gisteren 6 bovenregionale verplaatsing van COVID-patiënten gerealiseerd', zo meldt het LCPS maandag.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 244 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 26 meer dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 26 opgenomen op de IC, 6 minder dan gisteren en 218 in de kliniek, 32 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gestegen voor de kliniek, op de IC is dit min of meer stabiel gebleven.

'Aantal besmettingen historisch hoog'

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is het noodzakelijk dat het aantal besmettingen snel omlaag gaat: 'Het aantal besmettingen is historisch hoog en een onderschatting van het werkelijke aantal. Het is zaak dat deze trend wordt gekeerd. Dat kan onder meer door een boostervaccinatie.'