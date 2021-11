Guido Weijers: De Oudejaarsconference 2021 gaat niet door

De onzekerheid rondom covid gooit roet in het eten, zo schrijft de cabaretier op sosiale media. '' Waar ik vorig jaar alle energie had me continu aan te passen, kies ik deze keer anders. Ik wil er 100% voor gaan of helemaal niet. Ik ben dankbaar voor de ruimte die RTL me heeft gegeven om deze moeilijke beslissing te nemen!''