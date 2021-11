'Effect van zonnebanken wordt onderschat'

'Om bruin te worden heb je heel intense straling van de zonnebank nodig, omdat uit de lampen (anders dan bij de echte zon) zeer weinig UVB licht vrij komt, maar vooral UVA. Eén keer naar de zonnebank is qua stralingsintensiteit vergelijkbaar met één dag 'bakken op het strand' zonder bescherming. Alleen onder de zonnebank verbrand je niet snel, omdat dit een effect is van het UVB deel in het licht', aldus Tanja Vogel, dermatoloog bij het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente