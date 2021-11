23.066 besmettingen, 2.430 COVID-patiënten in ziekenhuis, 470 op de IC

Op dit moment liggen er 2.430 Covid-patiënten in Nederland in het ziekenhuis. Dat zijn er 114 meer dan zondag. Hiervan liggen er 470 op de IC, 4 meer dan zondag, en 1.960 in de kliniek, 110 meer dan gisteren. Er zijn gisteren 7 bovenregionale verplaatsingen van Covid-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

23.066 besmettingen gemeld

Bij het RIVM zijn er maandag tot 10.00 uur in de ochtend 23.066 nieuwe besmettingen gemeld. In de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 150.984 nieuwe besmettingen gemeld bij het RIVM. Dat zijn er 21.569 gemiddeld per dag.

14-daags gemiddelde

In de afgelopen 14 dagen zijn er totaal 252.474 besmettingen gemeld. Dat zijn er 18.034 gemiddeld per dag. Over de afgelopen 31 dagen zijn er totaal 394.691 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld 12.732 per dag.