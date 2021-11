Noodoproep KWF & Taskforce Oncologie: steun de zorg!

KWF Kankerbestrijding en leden van de Taskforce Oncologie roepen alle Nederlanders met klem op om zich aan de coronamaatregelen te houden en zich optimaal te laten vaccineren (als het kan). Steun alle zorgprofessionals die de zorg willen blijven leveren voor alle mensen die ziek zijn. Hun inzet is groot en daar zijn we hen ontzettend dankbaar voor. Door ons aan de maatregelen te houden, kunnen we samen helpen de zorg toegankelijk te houden voor iedereen.

De nood is hoog, want Nederland staat dichtbij het punt dat door de flinke toename van de coronapatiënten in de ziekenhuizen en UMC's, andere levensreddende zorg tot een onaanvaardbaar niveau afschaalt.

Johan van de Gronden, directeur KWF: 'Door de enorme druk op de zorg om opnieuw grote aantallen coronapatiënten te verplegen, dreigt de behandeling van andere levensbedreigende ziekten, waaronder kanker, in het gedrang te komen. In dit stadium afzien van het nemen van preventieve maatregelen heeft grote maatschappelijke gevolgen en kost uiteindelijk mensenlevens. Als deze crisis om één ding vraagt, dan is het solidariteit.'