14.868 nieuwe besmettingen met corona gemeld

Bij het RIVM in De Bilt zijn er tot donderdagochtend 14.868 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dit zijn er 890 minder dan woensdag.

In de verschillende ziekenhuizen in het land zijn 137 nieuwe patiënten opgenomen met het coronavirus. Er ligger op dit moment 1870 patiënten die besmet zijn met covid in het ziekenhuis. Hiervan liggen er 505 op de intensive care. Dit water er gisteren 528.

Het aantal personen dat is overleden aan de gevolgen van corona ligt donderdag op 40. Het gemiddelde aantal doden is de afgelopen zeven dag gedaald naar 39 doden. Dit waren er vorige week 44.