Zaterdag 46.219 coronabesmettingen

Het RIVM heeft zaterdag tot 10.00 uur in de ochtend in totaal 46.219 coronabesmettingen gemeld gekregen. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 op 3.824.344.

7-daags daggemiddelde stijgt naar : 41.654

In de afgelopen 7 dagen zijn er in totaal 291.576 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 41.654.

14-daags daggemiddelde stijgt naar: 36.692

In de afgelopen 14 dagen zijn er in totaal 513.682 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 36.692.

31-daags daggemiddelde stijgt naar: 26.114

In de afgelopen 31 dagen zijn er in totaal 809.539 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 26.114.