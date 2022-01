Overlevenden COVID-19 kampen met gezichtslittekens door IC-opname

'Littekens confronterende herinnering'

'Deze littekens zijn een vaak confronterende herinnering aan een stressvolle periode van ernstig ziek zijn. Plastisch chirurgen zien dit vanwege COVID-19 vaker voorkomen. Zij kunnen patiënten helpen met een passende behandeling om littekens tegen te gaan of te verminderen', aldus het Maastricht UMC+.

Littekens door buikligging

Een patiënt met COVID-19 kan last krijgen van een plotselinge ontstekingsreactie in de longen. Patiënten moeten soms kunstmatig worden beademd en worden hierbij regelmatig op de buik gelegd. Als gevolg van die buikligging kan een patiënt snel doorligwonden ontwikkelen. De huid is bij ziekte eenmaal zwakker dan normaal. In het gezicht zijn plekken langs het kaakbeen en de jukbeenderen extra gevoelig. Helaas zijn littekens hiervan een mogelijk gevolg.

Vervelend aandenken

Littekens in het gezicht vormen een zichtbare herinnering aan COVID-19 voor ex-patiënten. Het effect van de pandemie is hen letterlijk aan te zien. 'De nazorg voor iedereen, die door ernstige COVID-19 is behandeld op de IC, verdient aandacht voor de vele facetten van fysiek en mentaal herstel. Deze mensen zijn door het oog van de naald gekropen. Dat heeft een effect op zowel het lichaam als de geest ook nadat de patiënt buiten levensgevaar is. Littekens in het gezicht lijken daarbij een kleinigheid, maar dat hoeft niet het geval te zijn', zegt dr. Rutger Schols, plastisch chirurg in het Maastricht UMC+.

Behandeling

Als een patiënt zich nog in het ziekenhuis of revalidatiecentrum bevindt, kan een patiënt intern worden verwezen naar een plastisch chirurg. Patiënten die al thuis zijn mogen contact opnemen met hun huisarts voor een verwijzing naar de polikliniek plastische chirurgie. De behandeling van deze gezichtslittekens kan variëren, afhankelijk van het litteken. In sommige gevallen kan een patiënt al geholpen worden met een crème.

Op maat gemaakt 'drukmasker'

Andere patiënten zijn geholpen met een speciale siliconen pleister. Ook gecombineerde behandeling met medicatie via injectie kan de littekens flink verminderen. Daarnaast behoort een op maat gemaakt 'drukmasker' tot de behandelmogelijkheden.