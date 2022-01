Opnieuw fors aantal coronabesmettingen: maandag 64.757

Het RIVM heeft maandag tot 10.00 uur vanmorgen in totaal 64.757 nieuwe besmettingen gemeld gekregen. Dat zijn er 'slechts' 636 minder dan zondag toen er een recordaantal van 65.393 werd gemeld. Het aantal van vandaag is dus ook fors te noemen.

7-daags daggemiddelde stijgt naar : 48.993

In de afgelopen 7 dagen zijn er in totaal 342.948 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 48.993.

14-daags daggemiddelde stijgt naar : 41.662

In de afgelopen 14 dagen zijn er in totaal 583.262 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 41.662.

31-daags daggemiddelde stijgt naar : 29.475

In de afgelopen 31 dagen zijn er in totaal 913.739 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 29.475.

Versoepelingen

Ondanks de forse stijgingen van de besmettingen in de afgelopen drie weken durft het kabinet het aan om versoepelingen van de coronamaatregelen door te voeren omdat de Omikronvariant minder gevaarlijk blijkt dan zijn voorganger de Deltavariant.

Persconferentie

Dinsdagavond zullen de versoepelingen tijdens een speciale persconferentie om 19.00 uur door premier Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Ernst Kuipers worden bekendgemaakt.