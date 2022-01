Woensdag 58.666 coronabesmettingen, ruim 4.000 meer dan dinsdag

Ziekenhuizen merken nog niet veel van stijgende besmettingen

In de ziekenhuizen is nog niet heel veel te merken van het nog fors oplopend aantal dagelijkse coronabesmettingen. Alleen op de kliniek loopt het aantal patiënten met corona sinds het afgelopen weekend iets op.

249 COVID-patiënten op de IC, 905 in de kliniek

Het LCPS meldde woensdag dat er op dit moment in totaal 1.154 COVID-patiënten zijn opgenomen, dat zijn er 9 minder dan gisteren. Daarvan liggen er 249 op de IC, 3 minder dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 905 in de kliniek, 6 minder dan gisteren. 'Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gedaald voor de IC en gestegen voor de kliniek', aldus het LCPS.