UMCG doet mee aan studie naar effect leefstijlprogramma op hersengezondheid

Vandaag is de officiële start van de FINGER-NL studie, een twee jaar durende interventie waarin onderzocht wordt wat het effect is van een combinatie van leefstijlaanpassingen op het denkvermogen van ouderen.

Eén multi-domein leefstijlinterventie

In de FINGER-NL studie, onderdeel van het overkoepelende internationale MOCIA project, bundelt het UMCG onder leiding van epidemioloog dr. Nynke Smidt de krachten met vier andere Nederlandse onderzoekscentra tot één multi-domein leefstijlinterventie. Samen met onderzoekers van de Wageningen Universiteit, Universiteit Maastricht, Radboud Universitair Medisch Centrum en Alzheimercentrum Amsterdam zal zij onderzoeken hoe leefstijlinterventies kunnen bijdragen aan het verbeteren van de hersengezondheid van ouderen. Voor deze studie is Smidt op zoek naar deelnemers van 60 tot 80 jaar uit (de omgeving van) Drachten en Groningen.

Risicofactoren

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er factoren zijn die samenhangen met een hoger risico op achteruitgang van het denkvermogen. Sommige van deze risicofactoren kan men zelf beïnvloeden door aanpassingen in de leefstijl. Een eerdere studie uitgevoerd in Finland, genaamd FINGER, vond dat het denkvermogen van ouderen kan verbeteren door een combinatie van lichaamsbeweging, gezond dieet, goede controle van de hart- en vaatgezondheid en geheugentraining. Recent onderzoek laat zien dat andere leefstijlfactoren, waaronder beter slapen en voldoende ontspanning, mogelijk ook een positief effect kunnen hebben op het denkvermogen. In de FINGER-NL studie worden al deze leefstijlfactoren gebundeld tot een tweejarige multi-domein leefstijlinterventie.

Invloed zitgedrag en lichaamsbeweging op de hersengezondheid

Binnen de FINGER-NL studie doet Smidt onderzoek naar de invloed van zitgedrag en lichaamsbeweging op de hersengezondheid van ouderen. “We weten dat veel en lang zitten een negatief effect heeft op de hersengezondheid, maar er zijn verschillende vormen van zitten. Is er bijvoorbeeld een verschil tussen languit op de bank zitten of zittend piano spelen? En kun je een dag achter de computer zitten compenseren met een rondje fietsen of een uurtje sporten?” Op onder andere deze vragen hoopt Smidt antwoorden te krijgen in haar onderzoek.

Leefstijlprogramma op maat

Het gepersonaliseerde leefstijlprogramma in de FINGER-NL studie duurt twee jaar en is gericht op verschillende factoren die samenhangen met de hersengezondheid, zoals lichaamsbeweging, geheugentraining, hart- en vaatgezondheid, voeding, slaap, ontspanning en sociale activiteiten. Deelnemers die mee kunnen doen aan deze studie zijn tussen de 60 en 80 jaar oud. Met de resultaten van het onderzoek kan een gerichter leefstijladvies gegeven worden, met als doel achteruitgang in het denkvermogen van ouderen te voorkomen.