'Daling besmettingsgolf lijkt ingezet, aantal besmettingen nam voor 2e week op rij af'

De daling in de besmettingsgolf van het coronavirus betreffende de Omikronvariant lijkt ingezet. 'Het aantal geregistreerde positieve coronatesten nam voor de tweede week op rij af', zo meldt het RIVM dinsdagmiddag op basis van de nieuwste cijfers.

'Afname besmettingen met 37 procent'

Het aantal mensen met een positieve coronatest nam in de afgelopen week af met 37% ten opzichte van de week ervoor. In totaal werden 310.144 positieve testen bij het RIVM gemeld', aldus het RIVM. Dat zijn er gemiddeld per daag ruim 44.000.

Ruim half miljoen testen in een week

Bijna 520.000 mensen kwamen naar de testlocaties van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst om zich te laten testen op SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Dat is een daling van 38% in vergelijking met de week ervoor.

Daling testen in alle leeftijden

In alle leeftijdsgroepen en alle regio’s nam het aantal positieve testen af. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn minder groot geworden. Bij de leeftijdsgroepen 70-79 jaar en de 80-plussers jaar blijft het aantal meldingen per 100.000 inwoners al langere tijd lager dan bij jongere leeftijdsgroepen.

'Grote regionale verschillen'

Er zijn grote regionale verschillen, met de meeste meldingen per inwoners in de veiligheidsregio’s Fryslân (2577/100.000 inwoners) en Groningen (2304/100.000 inwoners) en de minste in Zaanstreek-Waterland (1391/100.000 inwoners) en Rotterdam-Rijnmond (1271/100.000 inwoners).