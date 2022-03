Gemanipuleerde mug binnenkort in VS met miljoenen de lucht in

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency heeft proefprojecten met Oxitec-muggen goedgekeurd in specifieke districten in Florida en Californië.

Volgens het bedrijf gaat het om de oplossingen voor biologische ongediertebestrijding. Volgens Oxitec is het loslaten van de gemanipuleerde mug niet schadelijk voor nuttige insecten zoals bijen en vlinders en het is bewezen dat het de ziekte-overbrengende Aedes aegypti - mug, die gemeenschappen in Florida, Californië en andere Amerikaanse staten is binnengedrongen, onder controle houdt.

In Californië heeft deze mug zich sinds de eerste ontdekking in 2013 snel verspreid naar meer dan 20 provincies in de staat, waardoor het risico op overdracht van dengue, chikungunya, zika, gele koorts en andere ziekten toeneemt.

Er zullen dus binnenkort miljoenen gemanipuleerde muggen worden vrijgelaten. Niet iedereen zit te wachten op deze gemanipuleerde muggen experiment. “Eenmaal vrijgelaten in het milieu, kunnen genetisch gemanipuleerde muggen niet meer worden teruggeroepen”, stelt Robert Gould, voorzitter van San Francisco Bay Physicians for Social Responsibility. “Dit experiment is onnodig en zelfs gevaarlijk, aangezien er geen lokale gevallen van knokkelkoorts of het zikavirus zijn in Californië.”

In Brazilië werd in 2019 een gelijkaardig experiment gedaan. Daar overleefden veel muggen het eiwit van de gemanipuleerde mug. Het muggenprobleem werd alleen maar erger.