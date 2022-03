UMCG onderzoekt behandeling plasklachten bij mannen met speciale app

Het UMCG start een onderzoek naar de behandeling van plasklachten bij mannen. Het doel van het onderzoek is om zoveel mogelijk mannen controle geven te over het plassen. In dit onderzoek staat de vraag centraal of de begeleiding bij plasklachten met een speciaal ontwikkelde app even goed werkt als de zorg via de eigen huisarts. Mannen die ouder zijn dan 18 jaar en plasklachten hebben, kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor dit onderzoek. Over 2 jaar zijn de eerste resultaten van het onderzoek te verwachten.

Ongeveer één op de vier mannen van boven de 40 hebben problemen met plassen. Dit kan betekenen dat zij moeite hebben met het ophouden van de plas, ’s nachts of overdag heel vaak moeten plassen, niet goed kunnen uitplassen of urineverlies hebben bij bijvoorbeeld lachen, hoesten of sporten. Sommige mannen met plasklachten gaan hiermee naar de huisarts. Deze geeft uitleg of advies en kan medicijnen voorschrijven. Leefstijladviezen en oefeningen kunnen veel klachten verminderen. Op dit moment is deze zorg via de huisarts de standaard.

Plasklachten behandelen met speciale app

Wellicht is deze zorg ook via een speciaal ontwikkelde app mogelijk. Dit onderzoek gaat beide benaderingen met elkaar vergelijken om na te gaan of een app dezelfde resultaten geeft. De onderzoekers kijken daarbij naar verbetering of genezing van de plasklachten, de kwaliteit van leven van de patiënt, gebruikersgemak en ervaringen van begeleiding met een app ten opzichte van contact met een zorgverlener. Ook kijken zij naar de totale zorgkosten.

URinControl4Men app

Deelnemers aan het onderzoek worden willekeurig ingedeeld in een groep die de zorg via de huisarts krijgt en een groep die dit via de app ontvangt. Deelnemers uit de app-groep volgen de adviezen en oefeningen vanuit de app en houden zelf hun klachten bij. De informatie, adviezen en oefeningen zijn speciaal afgestemd op de individuele klachten van de deelnemer. Hierdoor krijgen zij meer inzicht in het beloop van hun klachten. Zij kunnen dit delen met hun huisarts. De URinControl4Men app is ontwikkeld door het UMCG samen met huisartsen en urologen. Eerder al ontwikkelden zij een vergelijkbare app voor urineverlies bij vrouwen.

Aanmelden deelnemers

Deelnemers kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor dit voor dit onderzoek via https://urincontrol.online/index.php/4men/ Daar is ook een filmpje te zien met meer informatie over het onderzoek.