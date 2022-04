Merendeel Groningers voldoet niet aan beweegrichtlijn

Het merendeel van de Groningers voldoet in 2020 niet aan de beweegrichtlijnen (56%). In deze provincie is bovendien een daling te zien van het aantal inwoners dat voldoende beweegt. Dit en meer blijkt uit onderzoek van beslist.nl, dat op basis van de gezondheidsmonitors van de GGD’s en het RIVM in kaart bracht hoeveel Nederlanders bewegen.

Afname sterkst in gemeente Stadskanaal

In de provincie Groningen voldoet het kleinste deel van de inwoners aan de beweegrichtlijn van Nederland. In de gemeente Stadskanaal voldoen de minste inwoners aan de beweegrichtlijn (40%). In Stadskanaal was bovendien de grootste daling te zien met een afname van 4,3%. Ook in de gemeenten Oldambt (-1,8%) en Westerkwartier (-1,6%) voldoen minder inwoners aan de beweegrichtlijn.

Relatief groot sportaanbod in Groningen

Hoe meer sportaccommodaties er in de buurt zijn, hoe lager de drempel is om regelmatig te bewegen. Nederland telt gemiddeld 12,5 sportvoorzieningen per 10.000 inwoners. Het aanbod aan sportvoorzieningen is in Groningen met 14,2 voorzieningen per 10.000 inwoners relatief groot.

Landelijke toename in beweging

Onder alle Nederlanders nam de hoeveelheid beweging juist toe. In de provincies Flevoland, Drenthe, Limburg en Noord-Brabant zijn inwoners meer gaan bewegen. In de overige provincies zijn inwoners, net als in Groningen, minder gaan bewegen dan in 2016.

In Overijssel (-3,3%) en in Zuid-Holland (-1,9%) daalde het aantal inwoners dat aan de beweegrichtlijn voldoet het sterkst.