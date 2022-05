41 procent van de mensen eet elke week patat

Gezond of niet, Nederlanders eten heel veel friet. Ruim vier op de tien mensen doet dat minstens één keer per week. En dan het liefst van de snackbar, met mayonaise. Dat blijkt uit een snack-enquête van het populairwetenschappelijke tijdschrift Quest.

41 procent van de 2649 deelnemers aan de peiling op Quest.nl geeft aan minimaal één keer per week patat te eten. 39 procent van de mensen eet de gefrituurde aardappelreepjes weliswaar niet wekelijks, maar toch minstens maandelijks. Slechts 7 procent eet nooit patat, de rest van de mensen minder dan één keer per maand.

Speciaal hoort met curry

Als we friet eten, doen we dat het liefst met saus. 31 procent van de respondenten gaat voor patat met mayonaise. Op twee staat een ‘frietje speciaal’ met 17 procent. Wat dat ‘speciaal’ precies inhoudt, is overigens niet voor iedereen hetzelfde: 83 procent van de liefhebbers vindt dat er curry bij hoort (naast uitjes en mayonaise), 17 procent wil ketchup.

Airfryer verslaat frituur

Onze frieten halen we bij voorkeur bij de snackbar: 46 procent eet meestal friet van de cafetaria. Opvallend: als mensen thuis patat bakken, doen ze dat inmiddels vaker in een airfryer (23 procent van alle respondenten) dan in een ouderwetse frituurpan (20 procent). De rest eet ovenfriet of maakt zelf thuis geen patat.

Lekker is belangrijker dan gezond

Hoe gezond al dat snackbarvoedsel is? Daar zitten de meeste mensen vermoedelijk niet zo over in: maar liefst 60 procent van de enquête-deelnemers noemt ‘lekker eten’ belangrijker dan ‘gezond eten’. ­­

Waarom frituren we graag?

Wat maakt gefrituurd voedsel zo ongezond en toch zo lekker? Zijn er manieren om een vette hap gezonder te maken? En zijn gefrituurde spruitjes beter voor je dan een frikadel? Op die vragen geeft Quest antwoord in editie 6, die vanaf donderdag 5 mei in de winkel ligt.