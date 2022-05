UMCG onderzoekt effecten van uitgestelde zorg door Covid-pandemie

Welke effecten van uitgestelde zorg?

Ook wil hij weten wat de ervaringen waren van patiënten die moesten wachten, maar wel een behandeling nodig hadden. 'Hij kreeg hiervoor een subsidie van €800.000,- van ZonMW', aldus het UMCG. De afgelopen 2 jaar zijn door de COVID-19-pandemie veel ziekenhuizen genoodzaakt geweest delen van de geplande zorg tijdelijk te staken. Wat waren precies de effecten van deze uitgestelde zorg?

Schaarse capaciteit door Covid-patiënten

In maart 2020 werden de intensivecareafdelingen in Nederland overspoeld met COVID-19-patiënten. De focus lag initieel begrijpelijkerwijs op deze groep zeer zieke patiënten. Maar naarmate de coronacrisis voortduurde, werden steeds meer ziekenhuizen gedwongen te beslissen over welke zorg tijdelijk stop gezet moest worden.

Triagemodellen

Door de triagemodellen die de ziekenhuizen toepasten om verantwoord om te gaan met zorgschaarste, kregen sommige patiënten voorrang boven anderen. Zo konden artsen oncologiepatiënten vaak doorbehandelen zonder al te veel vertraging. Patiënten met bijvoorbeeld gewrichtsslijtage bleven vaak langdurig op de wachtlijst staan voor bijvoorbeeld een heupprothese. Wat voor impact hadden deze alternatieve behandeltrajecten van ziekenhuizen op de uitkomsten van zorg en hoe hebben patiënten en hun zorgverleners deze periode ervaren?

Lessen trekken

Schelto Kruijff wil twee dingen uitzoeken in deze studie: ‘We willen enerzijds analyseren wat de gevolgen waren voor patiënten die geopereerd zijn of een interventie hebben ondergaan terwijl zij besmet waren met het coronavirus. Anderzijds evalueren we in welke mate de behandeling van non-COVID-19-patiënten gedurende de coronacrisis is veranderd en wat de invloed daarvan was op de uitkomst van de zorg en hoe patiënten deze periode hebben ervaren. Zo kunnen klachten van patiënten verergeren doordat een ingreep of behandeling niet of uitgesteld plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt met een groeiende schildkliertumor die daardoor steeds slechter kan slikken, of een patiënt met gewrichtsslijtage die door uitstel van de operatie bedlegerig wordt.’