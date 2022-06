Onstekingsremmer als mogelijk medicijn bij agressieve kankersoorten

Instabiele kankercellen

Zij ontdekten dit doordat zij een biologisch mechanisme hebben ontrafeld dat essentieel is voor de overleving van chromosomaal instabiele kankercellen. Dit zijn kankercellen met veel fouten in hun DNA.

Signaalstof IL-6

De signaalstof IL-6 blijkt een cruciale rol te spelen in de overleving van instabiele kankercellen. De onderzoekers ontdekten dat een bestaande ontstekingsremmer, tocilizumab, dat de signaalstof IL-6 blokkeert, de groei van chromosomaal instabiele kankercellen remt, zowel in kweekschaaltjes als in muismodellen.

Mogelijk medicijn bij agressieve kankersoorten

Dit houdt in dat deze onstekingsremmer in de toekomst mogelijk als medicijn bij bepaalde kankersoorten ingezet kan worden. Foijer en zijn team voerden dit onderzoek uit in samenwerking met UMCG-onderzoekers Marco de Bruyn en Marcel van Vugt. De resultaten zijn inmiddels ook verschenen in het vooraanstaande tijdschrift Nature.