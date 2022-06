UMCG krijgt felbegeerde erkenning als Comprehensive Cancer Center

Het UMC Groningen Comprehensive Cancer Center (UMCG CCC) is erkend als Comprehensive Cancer Center door de Europese Organisatie van Kanker Instituten (OECI). Deze erkenning houdt in dat het UMCG nu behoort tot een select gezelschap van meest vooraanstaande kankercentra in Europa. De erkenning volgt op een zware accreditatieprocedure bij de OECI.

Om voor het kwaliteitskeurmerk in aanmerking te komen moest het UMCG CCC aantonen dat het oncologische zorg en onderzoek samenhangend en van het hoogste niveau biedt. Ook innovatie in zorg en onderzoek en een multidisciplinaire aanpak was een vereiste. Net als optimale benutting van researchfaciliteiten, een uitgebreid palet aan patiëntgerichte oncologische zorg, veel aandacht voor preventie en gezondheidsvoorlichting en uitgebreide (regionale, nationale en internationale) netwerken op het gebied van kankerzorg en onderzoek.

De beoordelingscommissie heeft alle aspecten uitgebreid en zorgvuldig bekeken en noemt meerdere sterke punten, zoals veel aandacht voor preventie en vroege opsporing van kanker en een sterke sectie ‘oncogenetica’ (erfelijke kanker). Ook stelt OECI dat onze afdeling Radiotherapie zich kenmerkt door een hoog niveau van medische zorg en begeleiding en excellente faciliteiten waaronder het Protonentherapiecentrum. Daarnaast roemden zij het hoge niveau van verpleegkundig oncologische zorg in het UMCG en de hoogwaardige researchfaciliteiten waarbij met name de OncoLifeS biobank als een sterk punt voor de toekomst wordt genoemd.

Het kwaliteitskeurmerk is vijf jaar geldig. Het UMCG CCC en het CRCG (Cancer Research Center Groningen, waarin het oncologisch onderzoek gecoördineerd wordt) is, is na Maastricht UMC en het Antoni van Leeuwenhoek het derde comprehensive cancer center van Nederland dat de felbegeerde OECI-erkenning ontvangt. Het bijbehorende certificaat werd op donderdagavond 16 juni op de Europese oncologiedagen in Valencia uitgereikt aan managing director van het UMCG CCC Froukje Pit.