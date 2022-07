Apenpokkenvirus verspreidt zich snel in Europa

Het aantal gevallen van het apenpokkenvirus is in Europa de afgelopen twee weken verdrievoudigd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept Europese landen op snel actie te ondernemen.

Sinds begin mei 2022 zijn er gevallen van apenpokken gemeld uit landen waar de ziekte niet endemisch is, en dit wordt nog steeds gerapporteerd in verschillende endemische landen. De meeste bevestigde gevallen met reisgeschiedenis meldden reizen naar landen in Europa en Noord-Amerika, in plaats van naar West- of Centraal-Afrika waar het apenpokkenvirus endemisch is. Dit is de eerste keer dat veel gevallen en clusters van apenpokken gelijktijdig zijn gemeld in niet-endemische en endemische landen in zeer uiteenlopende geografische gebieden.

De meeste gemelde gevallen tot nu toe zijn geïdentificeerd via seksuele gezondheid of andere gezondheidsdiensten in eerste- of tweedelijnsgezondheidszorginstellingen en hebben voornamelijk, maar niet uitsluitend, mannen betrokken die seks hebben met mannen.

De WHO werkt samen met gezondheidsautoriteiten om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. We geven richtlijnen uit om landen te helpen op het gebied van surveillance, laboratoriumwerk, klinische zorg, infectiepreventie en -bestrijding, evenals risicocommunicatie en gemeenschapsbetrokkenheid om risicogemeenschappen en het bredere grote publiek te informeren over apenpokken en hoe ze veilig kunnen worden gehouden. We werken ook nauw samen met landen in Afrika, regionale instellingen en technische en financiële partners, om inspanningen te ondersteunen om laboratoriumdiagnose, ziektebewaking, paraatheid en responsacties te versterken om verdere infecties te voorkomen.