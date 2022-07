Kleinere kans op erectieverlies door nieuwe bestralingstechniek prostaat

MR-Linac

Bij deze nieuwe techniek om prostaatkanker nog preciezer te bestralen wordt gebruikt gemaakt van de MR-Linac. De MR-Linac is een combinatie van een radiotherapie versneller met een diagnostische MRI. Dit moet leiden tot een preciezere behandeling van de tumor. Daarnaast zorgt de betere sturing voor minder bijwerkingen, omdat voorkomen wordt dat gezond weefsel mee bestraald wordt.

Erectieverlies

Met de MR-Linac brengen klinisch fysici en radiotherapeut-oncologen in het UMC Utrecht de prostaat nu niet alleen voorafgaand, maar ook tijdens de bestraling real-time in beeld. En dat is een doorbraak: veel minder gezond weefsel wordt zo mee bestraald, en daarmee zullen bijwerkingen en schadelijke gevolgen zoals erectieverlies waarschijnlijk afnemen.

William eerste Nederlandse patiënt

'In Utrecht hebben ze drie MR-Linacs in gebruik dus dan mag je aannemen dat daar de expertise zit. Toen de radiotherapeut-oncoloog me ook nog vertelde over de ERECT-studie en of ik daaraan mee wilde doen, waren eigenlijk al mijn zorgen en twijfels weggenomen. Met alle respect voor ieders expertise, maar als je mannelijkheid in gevaar komt, wil je gewoon het beste', vertelt William van Gool uit Grave, die twee jaar actief gevolgd werd voordat de tumor in zijn prostaat actief werd en hij moest beslissen: een operatie of bestraling. William is de eerste van tien patiënten in het UMC Utrecht, die nu met deze nieuwe bestralingstechniek op de MR-Linac behandeld zijn.

Beter dan ooit real-time in beeld

Klinisch fysicus Hans de Boer van het UMC Utrecht introduceerde de nieuwe techniek in de kliniek. Hij legt uit: 'De MR-linac stelt ons in staat om de tumor en het omliggende gezonde weefsel, dat we willen sparen, beter dan ooit real-time in beeld te brengen tijdens de radiotherapie-behandeling. Als er iets in het bekken beweegt tijdens de bestraling kunnen we minder precies bestralen. Dankzij een nieuwe software tool, die we met onze onderzoeksgroep hebben ontwikkeld, kunnen we de bestraling nu direct aanpassen via MRI-beelden gemaakt tijdens het stralen. Zo kunnen we voor beweging compenseren, waardoor de helft minder dosis in gezond weefsel komt dan voorheen bij de bestraling met de MR-Linac', aldus De Boer.