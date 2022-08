Antonius Ziekenhuis Sneek sluit in augustus operatiekamer

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek sluit noodgedwongen in de maand augustus een operatiekamer. Dit heeft het ziekenhuis bekendgemaakt.

Hoog ziekteverzuim personeel

'Het hoge ziekteverzuim in het ziekenhuis van Antonius is en blijft, met name in de kliniek en de operatieafdeling, helaas hoog. Dit betekent dat er een aantal in augustus geplande operaties moet worden verschoven. Patiënten worden hierover gebeld door het ziekenhuis', aldus het ziekenhuis.

Kortdurend ziekteverzuim neemt weer toe

Er was een dalende trend in het ziekteverzuim te zien, maar het kortdurend ziekteverzuim neemt nu weer toe, zo laat het ziekenhuis weten. Hierdoor zijn er te weinig zorgprofessionals beschikbaar om de gewenste zorg te kunnen bieden. Naast de maatregelen die de afgelopen weken zijn genomen en om de werkdruk voor de aanwezige medewerkers niet nog hoger op te laten lopen, ziet Antonius zich genoodzaakt om per 2 augustus één operatiekamer te sluiten.

3 operatiekamers ingezet in plaats van 4

Dit betekent er dat de komende 4 weken 3 operatiekamers worden ingezet in plaats van de geplande 4 operatiekamers. Dit zijn twee operatiekamers voor patiënten met een geplande operatie. De spoedzorg blijft beschikbaar voor patiënten, er is één operatiekamer voor spoedoperaties.