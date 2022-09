Drie miljoen voor hulp voor mensen met dementie

“Bij dementie zijn de verschillen groot en ook de behoeftes verschillen enorm. Van persoon tot persoon, maar ook van dag tot dag”, zegt Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland. “Wat is er nodig, wat is er nog mogelijk en helpt het allemaal wel? Daar helpt dit onderzoek de persoon met dementie, zijn of haar naasten en de zorgprofessionals bij.” De kennis die het onderzoek oplevert ondersteunt vervolgens de ontwikkelaars van interventies: Waar ligt de behoefte precies? Wat helpt wie? En hoe kunnen we oplossingen nóg beter laten aansluiten op iemands persoonlijke situatie?

Naar de praktijk brengen

Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde & Dementie en voorzitter van het UNO-UMCG: “De psychosociale en technologische interventies vinden nu onvoldoende hun weg naar de praktijk. Terwijl er veel waardevol onderzoek is gedaan. Met deze subsidie worden universiteiten, hbo’s en kennisinstituten bij elkaar gebracht.” Niet eerder stelde Alzheimer Nederland zo’n groot bedrag beschikbaar voor onderzoek. Aanvullend op dit bedrag komt er mogelijk nog eens drie miljoen euro extra van Health Holland. Daardoor is er een aanzienlijke som geld beschikbaar om de producten van het samenwerkingsverband door te ontwikkelen en dichter bij de markt te brengen: praktijkorganisaties en bedrijven gaan samen én met mensen met dementie en hun naasten oplossingen ontwikkelen.

Behoefte aan zorgtechnologie

Het UNO-UMCG gaat een deel van de subsidie inzetten voor een inventarisatie van de behoefte aan zorgtechnologie bij mantelzorgers en zorgprofessionals. “Deze behoefte-inventarisatie is broodnodig om bestaande producten door te ontwikkelen, zodat ze beter aansluiten bij de wensen”, aldus Zuidema. De behoefte-inventarisatie zal zich onder meer richten op de toepassing van sensortechnologie om zorgproblemen te monitoren bij thuiswonende mensen met dementie. Het UNO-UMCG en Hanzehogeschool Groningen ontwikkelen die technologie samen met zorgprofessionals binnen het onderzoeksproject MOOD-Sense. Daarnaast gaat een deel van de subsidie naar verbetering van de herkenning en screening van delier bij thuiswonende mensen met dementie.”

Brede samenwerking

Het landelijk samenwerkingsverband heeft de naam SPREAD+ (Sustainable and PeRsonalisEd Advances in Dementia care) en staat onder leiding van het Alzheimer Centrum Limburg van het MUMC+, Radboudumc Alzheimer Centrum/ UKON, Hogeschool Windesheim en het UNO-UMCG/ Alzheimer Centrum Groningen. Daarnaast maken Universiteit Tilburg, Trimbos Instituut, Alzheimer Centrum Amsterdam, Expertisecentrum Pharos Hogeschool Zuyd, Hogeschool Utrecht, Hogeschool InHolland en het Erasmus Alzheimer Centrum deel uit van het samenwerkingsverband.

Marjolein de Vugt, projectleider SPREAD+ en directeur Alzheimer Centrum Limburg: “Mensen met dementie hebben na de diagnose vaak nog vele jaren te leven met deze ziekte. Er valt nog veel winst te behalen in levenskwaliteit door oplossingen te bedenken die op maat zijn en ook echt toegankelijk zijn in de praktijk. Om dit te realiseren staan mensen met dementie en hun behoeften in ons onderzoek centraal. Ook gaan we zorgprofessionals intensief betrekken en opleiden. Het is uniek dat we met dit consortium de krachten in Nederland kunnen bundelen om echt een verschil te maken in het leven van mensen met dementie en hun naasten.”

Nationale Dementie Strategie

SPREAD+ is het tweede landelijke samenwerkingsverband van de Nationale Dementie Strategie. Het ministerie van VWS heeft binnen deze strategie opdracht gegeven om onderzoek mogelijk te maken naar de oorzaken van dementie, betere diagnostiek, dementie op jonge leeftijd, preventie van dementie en innovatieve behandelingen tegen dementie. Binnen een jaar starten vijf samenwerkingsverbanden voor onderzoek op het gebied van dementie, die samen voor meer dan 30 miljoen aan onderzoek naar dementie gaan uitvoeren.