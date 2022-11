Kan mindfulness en positief fantaseren terugval depressie voorkomen?

Mensen met een gevoeligheid voor depressie hebben vaak last van aanhoudende negatieve gedachten, ook wanneer de depressieve periode voorbij is. Het kan als piekeren ervaren worden. Zij denken herhaaldelijk en bijna automatisch negatief over zichzelf, over hun toekomst, over de wereld. Met deze studie willen de onderzoekers nagaan hoe de gedachten van deze mensen positief te beïnvloeden zijn, zodat de kans op terugval minder wordt.

Twee therapievormen

Daarvoor gebruiken de onderzoekers twee therapievormen: mindfulness en fantaseren. Mindfulness richt zich op het accepteren en loslaten van (negatieve) gedachten. Fantaseren richt zich meer op het stimuleren van positief denken. Eerder onderzoek heeft laten zien dat therapieën waar deze technieken onderdeel van zijn, terugval van depressie kunnen verminderen. Hoe deze technieken precies werken en welke techniek voor wie het meest geschikt is, is nog niet uitgebreid onderzocht. Dat proberen de onderzoekers in kaart te brengen met verschillende meetinstrumenten.

Combinatie van thuismetingen

Deelnemers aan het onderzoek kunnen dagelijks thuis hun gedachten, gevoelens en hun vermogen de aandacht te richten rapporteren. Dit biedt gedetailleerde inzichten in het effect van de technieken op gedachten van mensen met een verschillende gevoeligheid voor depressie.

Deelnemers

Mannen en vrouwen tussen de 18-60 jaar, die twee of meer depressieve episodes hebben gehad in de afgelopen 10 jaar en die op dit moment niet elke dag antidepressiva gebruiken, kunnen meedoen aan de studie. Daarnaast zijn ook deelnemers nodig die nog nooit depressief zijn geweest. Onderzoeksdeelnemers oefenen met beide therapeutische technieken, dus met zowel mindfulness als positief fantaseren. Vóór en tijdens het oefenen met deze technieken vullen deelnemers een dagelijks rapport in en voeren zij enkele kleine aandachtstaken uit. Deze metingen kunnen zij vanuit huis via de mobiele telefoon doen.