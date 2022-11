RIVM: Coronavaccinatie voorkwam bijna 88.000 opnames in ruim een jaar

Bijna 88.000 opnames voorkomen

'Volgens een voorzichtige schatting gaat het om bijna 88.000 ziekenhuisopnames in ruim een jaar tijd', aldus het RIVM dat de periode analyseerde tussen 2 augustus 2021 en 30 augustus 2022.

Meeste voorkomen bij 60+

De vaccinaties tegen het coronavirus hebben in deze 13 maanden naar schatting 87.676 ziekenhuisopnames voorkomen. De meeste opnames zijn voorkomen bij mensen van 60 jaar en ouder: 68.152. In de jongere leeftijdsgroepen was dit aantal kleiner. Toch zijn ook in de leeftijdsgroep van 12 tot 49 jaar in deze tijd zo’n 7.568 ziekenhuisopnames voorkomen.

Ruim 44.000 ziekenhuisopnames geregistreerd

In dezelfde periode registreerde stichting NICE 44.731 ziekenhuisopnames met COVID-19. Het aantal ziekenhuisopnames dat is voorkomen is dus twee keer zo groot als het werkelijke aantal ziekenhuisopnames.

Ziekte, sterfte en druk op de zorg

Een extra voordeel van het voorkomen van deze ziekenhuisopnames, is dat minder druk op de zorg is ontstaan. Minder extra druk op de zorg leidt tot minder uitgestelde zorg. Ook zou zonder vaccinatie het aantal ziekenhuisopnames zo zijn toegenomen, dat er mogelijk nog meer maatregelen nodig waren geweest. Tot slot heeft vaccinatie sterk bijgedragen aan het voorkomen van sterfte door COVID-19.

Voorzichtige schatting

De schatting is voorzichtig. Het RIVM verwacht dat vaccinatie waarschijnlijk nog meer ziekenhuisopnames heeft voorkomen. In deze analyse heeft het RIVM bijvoorbeeld de indirecte effecten van vaccinatie namelijk niet meegenomen. Gevaccineerde mensen hebben een kleinere kans om anderen te besmetten. Daardoor zijn er minder mensen ziek geworden die anders mogelijk ook in het ziekenhuis terecht waren gekomen.

Analysemethode

Het RIVM heeft gegevens gebruikt over het werkelijke aantal ziekenhuisopnames van stichting NICE, de geschatte vaccineffectiviteit per dag, en de vaccinatiegraad voor de basisserie, booster en eerste herhaalprik. Zo heeft het RIVM het aantal voorkomen ziekenhuisopnames geschat voor de leeftijdsgroepen 12-49, 50-59, 60-69, 70-79 en 80+. Sinds 25 januari 2022 houden ziekenhuizen bij of mensen door of met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Mensen bij wie COVID-19 niet de reden van opname was, zijn vanaf dat moment niet meer meegenomen in de analyse.