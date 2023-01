Vrouwen met adenomyose hebben vaker zwangerschapsproblemen

Vrouwen met adenomyose lopen een verhoogd risico op zwangerschapsproblemen, zo blijkt uit onderzoek van arts-onderzoeker Connie Rees van het Catharina Ziekenhuis. Rees heeft haar bevindingen gepubliceerd in de American Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Adenomyose is een aandoening waarbij weefsel in de wand van de baarmoeder aanwezig is dat lijkt op baarmoederslijmvlies. Dit kan pijn en hevig bloedverlies veroorzaken tijdens de menstruatie. Volgens het onderzoek kan deze aandoening ook invloed hebben op zwangerschappen. Vrouwen met adenomyose lopen een hoger risico op problemen zoals een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, zwangerschapsvergiftiging en een grotere kans op een (spoed) keizersnede. Ook is er meer kans op een baby met een laag geboortegewicht.

Rees vergeleek 7925 zwangere vrouwen met adenomyose met bijna 5 miljoen zwangere vrouwen uit Nederland (vanaf 1995) zonder deze aandoening. Dit is de grootste studie tot dusver naar het verband tussen adenomyose en zwangerschapsproblemen.

Verschil adenomyose en endometriose

Adenomyose is minder bekend dan endometriose. Het zijn beide gynaecologische aandoeningen die gepaard gaan met menstruatieklachten. Adenomyose is een aandoening waarbij er baarmoederslijmvliesachtig weefsel aanwezig is in de wand van de baarmoeder. Endometriose is een aandoening waarbij er baarmoederslijmvliesachtig weefsel buiten de baarmoeder aanwezig is, meestal in de buikholte. Bij beide kan dit leiden tot pijn en hevig bloedverlies tijdens de menstruatie, maar ook tot vruchtbaarheidsproblemen.

Het belangrijkste verschil tussen adenomyose en endometriose is dus de locatie van het baarmoederslijmvliesachtige weefsel: bij adenomyose is het aanwezig in de wand van de baarmoeder, terwijl bij endometriose het buiten de baarmoeder aanwezig is.