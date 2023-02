Rol internet steeds groter bij herkennen mentale problemen

Steeds meer Nederlanders zoeken online naar hun mogelijke gedragskenmerken of mentale problemen. Zo is de zoekterm ‘test heb ik autisme’ in het afgelopen jaar met 200% gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van online marketing agency Seeders. Het gemiddeld aantal zoekopdrachten op ‘autisme’ zat in de afgelopen drie maanden op meer dan 22.000 per maand.

Seeders deed onderzoek naar het zoekgedrag van Nederlanders wat betreft gedragskenmerken en mentale problemen. Hiervoor is gekeken naar de belangrijkste stijgers: ADHD, depressie en autisme. Opvallend is dat de term ‘heb ik autisme vrouw’ een stijging van 120% heeft doorgemaakt het afgelopen jaar. Daarnaast wordt er op Instagram veel aandacht geschonken aan autisme. Er zijn wereldwijd meer dan 13 miljoen hashtags met ‘autism’. In Nederland zijn er bijna 450.000 berichten met de hashtag ‘autisme’.

Nederland zoekt meer naar depressies

Ook de term ‘depressie’ wordt veel gezocht door Nederlanders. In de maand januari van dit jaar werd de term ruim 27.000 keer in de zoekbalk geplaatst. De zoekopdracht ‘hoe voelt depressie’ maakte een stijging door van 55% in de afgelopen twaalf maanden. De term ‘depression’ is, mogelijk mede door de celebrities en influencers die uitkomen voor hun mentale problemen, een populaire term op Instagram. De hashtag met die zoekterm werd bijna 24 miljoen keer gebruikt op het foto- en videoplatform.

Zoektermen rondom ADHD zijn ook aan een opmars bezig. ‘Hoe voelt ADHD’ is de afgelopen 3 maanden met 200% gestegen. Ook op sociale media wordt er volop aandacht geschonken aan ADHD. Er worden steeds meer video’s gemaakt over hoe het is om te leven met ADHD. Op TikTok heeft het account ‘ADHD Vision’ ruim 1.3 miljoen volgers.

Niet te snel conclusies trekken

Jeugdkliniek Yes We Can Clinics is niet verbaasd over de stijgingen in zoekopdrachten. Ook zij zien dat de rol van internet steeds groter wordt. “We merken dat steeds jongere mensen zich bij ons aanmelden omdat de drempel lager is geworden. Bijvoorbeeld doordat een bekend persoon zich uit over zijn of haar depressieve klachten. Iemand kan zich hierin herkennen en zo de motivatie vinden om klachten of problemen aan te pakken”, zegt Jan Willem Poot, oprichter en CEO van Yes We Can Clinics.

Toch wil Poot ook een kanttekening plaatsen. “Wat wel belangrijk is: draaf er niet in door. Als je één dag somber bent, heb je niet meteen een depressie. En als er meerdere kenmerken overeenkomen betekent dat niet meteen dat je ook daadwerkelijk autisme of ADHD hebt. Mocht je je echt herkennen in een bepaald beeld, laat dan een professional met je meekijken.”