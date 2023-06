Onderzoek: bijna 2 op de 3 vrouwen checken houdbaarheid make-up niet

Check jij de houdbaarheidsdata van je favoriete make-up? Grote kans dat het antwoord nee is. Maar liefst 65,5% van de Nederlandse vrouwen is zich namelijk niet bewust van de houdbaarheidsdata voor hun cosmetica. Onder vrouwen van 16 tot 29 jaar is dit zelfs 74%. Dit blijkt uit een enquête van stijlgids Dresscode.nl onder 950 Nederlandse vrouwen.

'Het dragen van make-up na de houdbaarheidsdatum kan zorgen voor infecties, ontstekingen en irritaties,” zegt Hye Sung Sterkenburg, Co-Founder van Dresscode.nl. “We raden daarom iedereen aan om de houdbaarheidsdata van cosmetica echt goed in de gaten te houden.'Toch wordt er nog veel te vaak voor gekozen om make-up die over de datum is te blijven gebruiken. Bijna 1 op de 3 vrouwen die zich wel bewust is van de houdbaarheidsdata gebruikt namelijk alsnog producten die over de houdbaarheidsdatum zijn.

Vooral bij mascara moet je oppassen, want deze zijn na het openen gemiddeld maar zo’n 3 maanden goed. Er verzamelen zich namelijk een hoop bacteriën op het mascara borsteltje die je kan overbrengen op je ogen. Ruikt de mascara vreemd? Dan is het hoog tijd om het weg te gooien. “Poeders en potloden gaan over het algemeen veel langer mee dan vloeibare en natuurlijke producten. Niemand wil dure producten weggooien, maar een infectie of ontsteking is het echt niet waard", aldus Sterkenburg.

Social media dé leerschool voor jongeren

Online tutorials waarbij je stap voor stap al je favoriete make-up looks kunt leren: vooral voor jongeren zijn deze video’s een onmisbare bron van inspiratie. Bijna de helft van de vrouwen van 16 tot en met 29 jaar heeft namelijk het meest geleerd over make-up aanbrengen door make-up tutorials als voorbeeld te gebruiken. Bij de Nederlandse vrouwen van 30 jaar en ouder ligt dit percentage aanzienlijk lager (12,4%). Zij leerden het opmaken vooral van vrienden, vriendinnen of op andere manieren, zoals het zelf uit te proberen.