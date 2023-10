Stijging onblusbare branden door toename accu's

Het wordt voor particulieren steeds moeilijker om een beginnende brand zelf te blussen. De reden: accu’s. Steeds meer Nederlanders stappen over op een elektrische fiets, scooter of auto. Wanneer er brand ontstaat en hier een accu bij betrokken is, kan er een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Cijfers van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laten een stijging zien van het aantal branden met mogelijk betrokken accu’s. “Veel mensen weten niet wat ze moeten doen als er brand ontstaat. Een brand met een accu, als oorzaak of als die in de ruimte ligt, kan snel levensgevaarlijk worden. Mensen moeten zich bewust zijn van de risico’s en weten wat ze moeten doen als het fout gaat,” vertelt Kees Hoogewerf, Hoofd Preventie, Zorg en Kwaliteit van Leven bij de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Elektrische apparaten, zoals een elektrische fiets, step, mobiel of laptop met een accu, zijn steeds normaler in Nederlandse huishoudens. Alleen zijn mensen zich niet altijd bewust van de gevaren die hierbij komen kijken. Cijfers van de veiligheidsregio laten zien dat er in 2018 nog minder dan 15 branden waren waarbij een accu betrokken was. In 2022 was dit gestegen tot 80, ruim vijf keer zoveel. “En dit is alleen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Het landelijke aantal ligt dus veel hoger”, legt Hoogewerf uit. “Steeds meer mensen gebruiken elektrische apparaten met een lithium-ion batterij. Zowel binnen- als buitenshuis. Al deze apparaten brengen een risico op brand met zich mee. Mensen moeten er niet bang van worden, maar zich wel bewust zijn van de risico’s.”

Want wanneer het fout gaat, zijn branden waar een accu bij betrokken is ook meteen erg gevaarlijk volgens Hoogewerf. “Neem als voorbeeld een elektrische fiets. Als een fietsaccu in brand staat of die in een ruimte ligt waar brand is, valt de brand bijna niet te blussen. Zeker niet door iemand die hier geen ervaring mee heeft. De brand gaat door tot de accu helemaal is uitgebrand. Ook komt er rook met zeer giftige gassen vrij en kan de accu exploderen. Het advies is dan ook om de ruimte zo snel mogelijk te verlaten, de deur dicht te doen, je huisgenoten te waarschuwen en direct 112 te bellen. Een bluspoging heeft geen zin.”

Om Nederlanders bewust te maken van de extra gevaren in en rondom hun huis, richt de Nederlandse Brandwonden Stichting zich tijdens de Nationale Brandpreventieweken in oktober op het handelingsperspectief tijdens brand. “Wanneer mensen brand opmerken of horen dat de rookmelder afgaat, zijn ze geneigd om te kijken wat er aan de hand is. Dit is logisch, maar soms kan dit juist gevaarlijk zijn. Zeker als je niet weet wat je moet doen bij brand”, vertelt Hoogewerf. “Vandaar dat wij mensen willen informeren over welke brand je mogelijk nog zelf kunt blussen en wanneer je juist moet vluchten.”

Het doel van de voorlichting is om mensen te informeren en daarmee uiteindelijk brandwondenslachtoffers te voorkomen. Hoogewerf: “‘Stop en denk na’ is het devies bij brand. Vraag jezelf af: Kan ik deze brand blussen óf moet ik mijn huisgenoten roepen en samen het huis uit vluchten. Als de brand kleiner is dan het formaat van een voetbal, kan deze in veel gevallen nog worden geblust met het juiste blusmiddel. Als de brand groter is en zeker ook bij een accubrand, is het advies om te vluchten en direct 112 te bellen. Juist wanneer mensen dan nog proberen te blussen, is de kans op slachtoffers groot.”