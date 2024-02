Onderzoek: in Groningen hebben ouderen het vaakst een ernstig valongeluk

Jaarlijks belanden er ruim 52.000 ouderen in het ziekenhuis na een val. In de provincie Groningen gaat het naar verhouding het vaakst mis. Ouderen belanden hier gemiddeld 11,3% vaker in het ziekenhuis door een struikel- of glijpartij dan elders in het land. Ook in Noord- en Zuid-Holland zijn relatief veel ernstige valongelukken onder 65-plussers. Dit blijkt uit het onderzoek van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen op basis van recentste CBS-data.

Vallen is een groot probleem onder ouderen. Het kan leiden tot ernstige verwondingen en heeft veel invloed op de zelfstandigheid van 65-plussers. Zuster Jansen brengt het aantal ziekenhuisopnames na een accidentele val in kaart.

Na Groningen in Noord- en Zuid-Holland de meeste incidenten

Volgens de recentste data worden er per 10.000 ouderen gemiddeld in Nederland 148 opgenomen in het ziekenhuis na een valincident. Wel zijn er grote verschillen per provincie. Zo gaat het in Groningen om gemiddeld 165 ernstige valongelukken per 10.000 ouderen. De provincie is hiermee koploper. Ook in Noord- en Zuid-Holland (beide 160 ziekenhuisopnames per 10.000 ouderen) zijn er veel opnames.

Opvallend is de provincie Zeeland. Met maar 103 valincidenten per 10.000 ouderen zit Zeeland ruim 30,2% onder het landelijk gemiddelde. In Nederland zijn er negen gemeenten waar er nul ziekenhuisopnames na een valincident waren gemeld. Zes hiervan bevinden zich in Zeeland, twee in Friesland en één in Gelderland.

Heemstede de gemeente met de meeste valincidenten

Op gemeentelijk niveau zijn de verschillen nog groter. Zo zijn er in Heemstede relatief gezien de meeste valincidenten. Met 226 opnames per 10.000 ouderen zit de gemeente welgeteld 52% hoger dan het landelijke gemiddelde. De top 5 Nederlandse gemeenten met naar verhouding de meeste valincidenten onder ouderen is: