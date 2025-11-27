Minder verzekerden verwachten belemmering in zorggebruik bij lager eigen risico

Ongeveer één op de zes (16%) verzekerden geeft aan dat het eigen risico van 385 euro per jaar voor hen (waarschijnlijk) wel een belemmering vormt om zorg te gebruiken. Bij een eigen risico van 165 euro is dit voor 5% van de verzekerden het geval. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

In Nederland moeten verzekerden het eerste deel van de kosten zelf betalen wanneer zij gebruikmaken van zorg uit het basispakket. Dit heet het eigen risico. Het eigen risico is bedoeld om verzekerden bewust te maken van de kosten van zorg. Ook is het een middel om de zorg te co-financieren. Wanneer verzekerden het eigen risico niet kunnen betalen, kan dit ertoe leiden dat zij afzien van zorg. Sommige politieke partijen willen het eigen risico daarom verlagen of afschaffen of een maximumbedrag instellen per behandeling.