''Huisarts'' actrice Sjoukje Hooymaayer

Actrice Sjoukje Hooymaayer is overleden. De 78-jarige Hooymaayer was al enige tijd ernstig ziek. Ze overleed woensdag in het bijzijn van haar kinderen, laat haar management weten.

Naast haar theaterwerk was zij ook te zien op tv. Ze was vooral bekend van de comedyserie Zeg 'ns Aaa. Ze speelde daarin de rol van huisarts Lydie van der Ploeg. Het programma won in 1984 de Gouden Televizier-Ring. Ook acteerde ze in televisieseries als Zonder Ernst en Dokter Tinus.

Nadat in april een vergevorderde vorm van kanker bij haar was geconstateerd, stopte ze met haar rol in de musical My Fair Lady. Ze besloot geen behandeling te ondergaan. In een open brief in De Telegraaf nam ze afscheid van het publiek.