Frank Masmeijer onder voorwaarden vrijgelaten

Masmeijer wenst niet mee te werken aan een verkorte procedure voor uitlevering aan België. Hier is hij veroordeeld tot celstraf voor het smokkelen van drugs. Hiertegen is Masmeijer in hoger beroep gegaan wat in november van dit jaar zal dienen.

De voorwaarden van zijn vrijlating is dat hij onder andere zijn paspoort moest inleveren en Nederland niet mag verlaten. Ook moet de oud-showmaster zich houden aan een meldplicht.