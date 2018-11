Koninklijke Nederlandse Munt eert Afrojack met holografische munt

Afrojack is de eerste dj die wordt geëerd met een munt en heeft het eerste exemplaar vandaag overhandigd gekregen in een van de meest bekende clubs in Europa: Bootshaus in Keulen.

“Ik vind het een eer om door middel van een munt waardering te krijgen voor mijn werk.”, aldus Afrojack.

Een speciale holografische munt

De ‘Afrojack Holographic Coin’ is geen wettig betaalmiddel, maar een eerbetoon en een must have voor elke verzamelaar of fan. De Afrojack Holographic Coin is uniek door het technisch holografische element dat deel uitmaakt van het moderne ontwerp. Door de munt te draaien, zoals een dj zijn/haar vinylplaten draait, is het portret van Afrojack zichtbaar via verschillende belichtingen. Dit unieke design is ontworpen door Juan José Sánchez Castaño, ontwerper bij de Koninklijke Nederlandse Munt. De verpakking toont een legendarisch moment van Afrojack in een kleurrijk ontwerp.

Bert van Ravenswaaij, CFO Koninklijke Nederlandse Munt “Het holografische design is een unieke techniek die nog niet eerder is toegepast op een munt. We vinden het een hele eer om deze vandaag aan Afrojack te mogen overhandigen.”