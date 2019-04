'Realityster Barbie doet opnieuw zelfmoordpoging'

Ze zou woensdag rond 12.45 uur in haar woning in Scheveningen van het balkon gesprongen. Het is onbekend wat voor verwondingen ze heeft opgelopen, maar is per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.

Een bron laat aan Shownieuws weten dat ze voorlopig niet aanspreekbaar is. Haar liefje Maron Hill is meteen naar het ziekenhuis gereden. Hij laat weten dat haar situatie inmiddels stabiel is.