Koning Willem-Alexander bij Iftar-ontmoeting buurthuis Den Haag

Koning Willem-Alexander heeft donderdagavond een Iftar-ontmoeting bijgewoond voor buurtbewoners van de wijk Transvaal in buurthuis Mandelaplein in Den Haag. dit heeft de Rijksvoorlichtingsdientst (RVD) van het Koninklijk Huis bekendgemaakt.

Ramadan

De Iftar is de maaltijd die tijdens de ramadan direct na zonsondergang door moslims genuttigd wordt om het vasten te breken. Eens per jaar organiseert buurthuis Mandelaplein een ontmoetingsavond rondom de Iftar-maaltijd voor bewoners van de wijk, vrijwilligers en andere betrokkenen. Zij kunnen kennis maken met hun buren, geïnspireerd raken om samen met anderen deel te nemen aan activiteiten of om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Melk en dadels en harira soep

Tijdens de maaltijd in aanwezigheid van de koning zijn traditiegetrouw onder andere melk en dadels en harira soep geserveerd. De koning sprak met buurtbewoners over hun wijk en de betekenis die het buurthuis voor hen heeft. Enkele jongeren gaven tijdens de ontmoetingsavond een presentatie. Twee van hen doen mee aan het meidenproject van het buurthuis, dat zich samen met scholen in de buurt richt op mentale weerbaarheid van meisjes.

Filmproject

De jongerenwerkers van het Mandelaplein houden zich bezig met talentontwikkeling, preventie en maatschappelijke ondersteuning. Drie jongens toonden korte filmpjes die ze hebben gemaakt tijdens het filmproject van het buurthuis, onder andere over de wijkagent en het opruimen van de buurt na Oud en Nieuw.

‘Trots op Transvaal’

Buurthuis Mandelaplein is een wijkgerichte en innovatieve welzijnsorganisatie in Transvaal. Al 46 jaar brengt het buurthuis onder het motto ‘Trots op Transvaal’ de buurtbewoners met verschillende achtergronden samen. Met diverse activiteiten zorgen zij gezamenlijk voor een veilige en prettig leefbare buurt en de ontwikkeling van haar bewoners. Daarvoor wordt samengewerkt met verschillende groepen wijkbewoners, andere professionele organisaties en bijna honderd eigen vrijwilligers.

Taallessen

Verschillende partners geven bijvoorbeeld taallessen en een buurtsportcoach helpt vrouwen om duurzaam aan sport te doen. Daarnaast is er een weekendschool voor kinderen, zijn er kooklessen voor jongeren, bingo en een sociaal restaurant voor ouderen en kapperslessen speciaal voor vrouwen. Ook worden feestdagen als burendag, Kerst en het Hindoestaanse festival Holi in het buurthuis gevierd.