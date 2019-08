Rob de Nijs valt van het podium

Rob de Nijs is woensdagavond tijdens een optreden in Naaldwijk van een podium gevallen. Hij gaf een optreden in een feesttent na afloop van het wielerspektakel in het dorp.

De 76-jarige maakte tijdens een van zijn nummers een behoorlijke smak. Volgens zijn manager tegenover de Telegraaf was bevangen door de warmte. Het was erg heet in de tent. "Ineens viel hij achterover tussen het toneel en een zeildoek dat daar was opgehangen. De bezoekers schrokken toen De Nijs van het podium viel. De Nijs hield er een schram aan zijn rug aan over.

De Nijs twittert over zijn valpartij:

''Oei! Het ziet er erger uit dan het is!

Voor mensen die nu zeggen: “die ouwe moet stoppen” dat gaat (nog) niet gebeuren!

Bedankt voor alle harten onder de riem''.