Rotterdam decor Eurovisie Songfestival 2020

Rotterdam is de gaststad voor het Eurovisie Songfestival 2020. Dat hebben NPO, NOS en AVROTROS vandaag via een video bekendgemaakt. Rotterdam Ahoy is de locatie van de 65e editie van het grootste muziekfestival ter wereld. Op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei zijn de halve finales, met de grote finale op zaterdag 16 mei.

Nadat vijf steden zich hadden aangemeld als kandidaat-gaststad voor het Eurovisie Songfestival 2020, koos de organisatie ervoor om in een tweede fase met Rotterdam en Maastricht om de tafel te gaan. In de afweging voor de uiteindelijke keuze wogen de technische geschiktheid van de locatie, omliggende faciliteiten, beschikbaarheid van accommodatie en financiële bijdrage zwaar mee. In dit zorgvuldige proces is de organisatie ondersteund door technische experts en de European Broadcasting Union (EBU). Ook werden aan beide locaties werkbezoeken afgelegd.

“Rotterdam en Maastricht hebben zich de afgelopen maanden van hun beste kant laten zien,” zegt Sietse Bakker, Executive Producer Event van het Eurovisie Songfestival 2020. “Met Rotterdam als gaststad voor het Eurovisie Songfestival kiezen we niet alleen voor een stad met een bijzonder verhaal en een onmiskenbare daadkracht. We kiezen daarmee ook voor Rotterdam Ahoy, wat ons betreft de meest geschikte locatie om drie state-of-the-art TV-shows te produceren voor ruim 180 miljoen kijkers.”

“Het is onze wens om een Eurovisie Songfestival te organiseren dat door heel Nederland wordt omarmd én waarmee we als Nederland een prachtig visitekaartje in Europa kunnen afgeven,” aldus Shula Rijxman, voorzitter raad van bestuur van de NPO. “We zijn blij dat we ls publieke omroep nu écht samen met Rotterdam en Ahoy aan de slag kunnen om een uniek evenement te organiseren dat Nederland verbindt en inspireert. En als ondernemende en creatieve stad past Rotterdam daar perfect bij.”

Rijxman benadrukt dat de keuze niet eenvoudig was: “We willen Maastricht én de provincie Limburg bedanken voor hun energie, enthousiasme en gastvrijheid in de afgelopen periode. Maastricht heeft laten zien dat het een stad is waar het Eurovisie Songfestival enorm leeft en we willen de stad dan ook graag betrokken houden bij het evenement in mei volgend jaar.”

Jon Ola Sand, Executive Supervisor van het Eurovisie Songfestival namens de European Broadcasting Union (EBU): “We bedanken alle Nederlandse steden die zich hebben aangeboden als gaststad voor het Eurovisie Songfestival 2020. In het bijzonder Maastricht, wiens voorbeeldige en warme bidbook de beslissing uiteindelijk ontzettend moeilijk maakte. Rotterdam heeft met veel enthousiasme en toewijding laten zien dat de stad beschikt over de juiste faciliteiten om delegaties uit meer dan veertig landen volgend jaar mei te verwelkomen,” vervolgt Jon Ola Sand. “We kijken ernaar uit om samen met de NPO, NOS en AVROTROS een onvergetelijk Eurovisie Songfestival in een geweldige stad neer te zetten.”