''Frans Bauer zet eigen huis in brand''

Frans Bauer heeft gisterenavond een brand in huis gehad. De brand was ontstaan nadat Frans alleen aan het koken was. Daar is het mis, zo lijkt het.

In bovenstaande video is te zien dat de brandweer bij de Bauers voor de deur staat.

Frans nooit laten koken

“Ik heb nog zo gezegd, Maris: Frans moet je nooit laten koken. Nou wat heb ik gezegd?”, zegt Frans in de video bij de brandweerwagen. “Gaat mijn huis”, reageert zijn vrouw Mariska Bauer op haar eigen Instagram-account. Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd en of er schade is door de kookkunsten.