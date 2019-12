Gouden Film voor April, May en June

Meer dan 100.000 bezoekers hebben April, May en June, geregisseerd door Will Koopman, in de bioscoop gezien. De film heeft daarmee de Gouden Film-status behaald. Frank Houtappels nam de award namens de cast en crew in ontvangst. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. April, May en June is de veertiende film die in 2019 de Gouden Film Award ontvangt.