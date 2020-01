Ali B. hoeft fragment Opsporing Verzocht niet uit show te schrappen

Rapper Ali B. uit Almere hoeft zijn theatershow ‘Je Suis Ali’ niet alsnog aan te passen of (een deel) offline te halen. Tot dit oordeel is de rechtbank Midden-Nederland donderdag gekomen in een procedure die is gestart door een vrouw waarvan een geluidsfragment wordt afgespeeld in de show van de rapper.

Opsporing Verzocht

De rapper had in het theaterseizoen 2016/2017 een show met de titel ‘Je Suis Ali’. Ook is de voorstelling op televisie uitgezonden en nog steeds beschikbaar op het internet. Daarin is een geluidsfragment van het televisieprogramma Opsporing Verzocht te horen. In het bewuste fragment is de vrouw te horen die één van de daders van een gewapende overval omschrijft als een man met een ‘Ali B. accent’. Doordat de rapper het fragment gebruikt in zijn voorstellingen wordt de vrouw – naar eigen zeggen – telkens opnieuw geconfronteerd met media-aandacht en is zij een publiek figuur geworden omdat zij herkend wordt.

Artistieke vrijheid

Volgens de rechtbank kan de vrouw geen beroep doen op een schending van haar portretrecht. Dit recht ziet op een afbeelding van het gelaat van een persoon en een stem valt daar niet onder. Ook is er geen sprake van een conflict met de AVG, meer in het bijzonder het daarin opgenomen recht om vergeten te worden. De keuze om het geluidsfragment te gebruiken valt immers onder de vrijheid van de artistieke uitdrukkingsvorm.

Niet de schuld van Ali B.

Bovendien heeft de vrouw zelf aan het televisieprogramma meegewerkt en dus toestemming gegeven voor openbaarmaking van haar stemfragment. Dat zij, na de uitzending, in de media negatief wordt weggezet is niet de schuld van Ali B. Hij zet de vrouw niet weg als iemand die discrimineert. Dat de vrouw op een vakantie in Egypte is herkend op basis van haar stem vindt de rechtbank niet aannemelijk. De rechtbank constateert dat de vrouw geen publiek figuur is geworden door het gebruik van het fragment in de theatershows van de rapper.

Geen bezwaar gemaakt

Bovendien staat de uitzending van Opsporing Verzocht nog steeds op het internet en heeft de vrouw daar geen bezwaar tegen gemaakt. De rechtbank begrijpt wel dat de vrouw door het gebruik van haar stemfragment in de show van Ali B. herinnerd wordt aan de gewapende overval en dat dit vervelend en pijnlijk is. Dit is echter van onvoldoende gewicht om Ali B te beperken in zijn vrijheid van meningsuiting.