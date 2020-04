Barbie gewond bij ongeval in Den Haag

Na een ernstig auto-ongeval is realityster Samantha de Jong, alias Barbie, opgenomen in een ziekenhuis. Dit zegt haar voormalig manager tegenover Shownieuws.

De Jong zou zondagavond betrokken zijn geraakt bij een ongeval op de Schenkkade in Den Haag. Barbie zat als passagier in de auto, waarvan de bestuurder waarschijnlijk de macht over het stuur verloor en tegen het hekwerk van een viaduct is gebotst.

Via Twitter laat de politie weten dat één van de inzittenden zwaargewond naar een ziekenhuis is gebracht. Twee anderen zijn met lichtere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van Barbie is niets bekend.