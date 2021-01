Akwasi bedreigt presentator bij opname

Opnieuw is rapper Akwasi in opspraak gekomen door zijn optreden in een NPO Radio 1 programma. Omdat presentator Hans van der Steeg over zijn toespraak op de Dam begon, pakte hij de laptop van de crew af en dwong hen het gesprek te wissen. De zender spreekt van ‘kwalijke’ en ‘bedreigende’ situatie.

Akwasi was te gast in het programma Dit is de dag en werd opgenomen op 28 december vorig jaar. Volgens het AD was het de bedoeling om terug te blikken met Akwasi op het afgelopen jaar. Toen Van der Steeg over de Dam begon, vroeg Akwasi op dit ‘de kant’ was die hij die op wilde gaan. Dit wilde Akwasi niet en eiste dat de opname verwijderd zou worden. Dit omdat de journalist ‘een probleem’ met hem zou hebben.

‘Op dat moment trok Akwasi alle stekkers uit de laptop van de technicus, klapte hem dicht en nam de laptop onder zijn arm mee’, stelt de omroep op haar website. ‘Hij kwam uiteindelijk een halfuur later terug en gaf de redactie twee opties.’Of je wist het gesprek van je laptop waar ik bij ben, of ik formatteer allebei de laptops’.

Onder druk van de rapper werd de opname verwijderd, maar er was nog een kopie die werd uitgezonden.